Vino | in Veneto in ritardo di 7-10 giorni la vendemmia 2019 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) (AdnKronos) – Sotto il profilo quantitativo l’annata viene annunciata ‘buona” e comunque nei parametri dei disciplinari. Nel veronese, per il esempio, i grappoli dell’uva Soave si presentano sani e spargoli, senz’altro meno carichi rispetto allo scorso anno, che ricordiamo era stata un’annata eccezionale per quantità. Dunque una ‘bella uva” che i produttori hanno saputo difendere bene. L’invaiatura per la Garganega e la Durella, importanti vitigni della provincia di Verona, non è ancora iniziata. Le grandinate di luglio hanno colpito duro dal veronese al trevigiano, ma fortunatamente a ‘strisciate” di non eccessive dimensioni (nella zona del Soave sono stati circa 200 gli ettari colpiti).Tutti i dati previsionali della prossimasaranno forniti in occasione del secondo focus del Trittico ...

