L’attrice Anne Hathaway è incinta del suo secondo figlio

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) L'attricedel suo. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram. Una foto in bianco e nero in cui si mostra con il pancione accompagnata dalla frase: non è per un film., 37 anni, sposata dal 2012 con l'attore Adam Shulman, ha avuto il primonel 2016.L'Attrice del "Diavolo veste Prada" e "Alice in Wonderland" ha voluto approfittare di questo momento per mandare un messaggio d'incoraggiamento a tutte le coppie alle prese con problemi d'infertilità". "Scherzi a parte - ha scritto - per tutti quelli che stanno affrontando l'infertilità e l'infermo del concepimento, sappiate che non è stata una strada facile per entrambe le mie gravidanze. Vi mando amore extra".

