Il passaggio del discorso di Conte che Salvini proprio non ha gradito 

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nel giorno dell'informativa di Giuseppeal Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega, va di scena l'avvertimento di Matteoal presidente del Consiglio. "Onestà, coraggio, idee chiare non ci mancano. E lealtà. Io oggi non ho capito, per esempio, perché il presidente del Consiglio, quando è intervenuto in Senato, ha detto 'Se dovessero togliermi la fiducia, tornerò in Senato a chiedere la fiducia'", premette il ministro dell'Interno, in una diretta Facebook serale. "Noi vogliamo lavorare, guardare avanti, fare, liberare, costruire, detassare, tagliare burocrazia, approvare una riforma vera sull'autonomia e sulla giustizia e del fisco italiano", scandisce. "Che bisogno c'è di andare a lasciar pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte un po' qui e un po' là come i funghetti nei boschi del Trentino, in Parlamento, magari recuperando uno Scilipoti qua e ...

SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Trattativa in corso per #Perin all'#AstonVilla ???? Si lavora dopo il blocco del passaggio al… - Roma : #TeatroDiMarcello, riapre il passaggio pubblico. Terminati i lavori di messa in sicurezza del percorso ad accesso l… - MauroBenetti5 : RT @Mlucialorefice: #Ragusa-#Catania si avvicina il sì definitivo al passaggio in mano pubblica della progettazione e dei lavori per la rea… -