Dl Sicurezza bis passa con la fiducia alla Camera | 325 voti favorevoli | 248 contrari e 4

Dl Sicurezza bis - ok fiducia da Camera : 19.09 L'Aula della Camera approva la fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza bis con 325voti favorevoli, 248contrari e 4 astensioni. L'Assemblea passerà ora all'esame degli ordini del giorno, circa un centinaio quelli presentati. Il via libera finale al provvedimento è atteso per domani o al massimo venerdì. Poipasserà al Senato per essere convertito in legge.

Ong e Migranti - Fratoianni attacca Salvini : 'Decreto Sicurezza bis schifoso' : Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i Migranti e dell'assoluto ...

Sicurezza bis - governo pone la fiducia e in Aula scoppia la protesta del Pd : “Vergogna” : Il governo pone la fiducia sul decreto legge Sicurezza bis e subito Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, viene contestato dal Pd al grido di “vergogna, vergogna” mentre dai banchi della Lega partono gli applausi. “Il vostro riferimento culturale è la Duma russa, trasformate Camera e Senato nei passacarte del governo” dice Enrico Borghi (Pd). protesta anche Simone Baldelli di Forza Italia: ...

Decreto Sicurezza bis : importo multe e cosa cambia. Ecco cosa sapere : Decreto Sicurezza bis: importo multe e cosa cambia. Ecco cosa sapere Il Decreto Sicurezza bis, fortemente voluto dal Ministero dell’Interno, ed entrato in vigore a giugno, con tutta probabilità riceverà ufficialmente rilevanti modifiche a breve. Si tratta, in sostanza, di novità legate a ragioni di opportunità politica, Sicurezza e tutela dei confini. Vediamo un po’ più nel dettaglio di che si tratta e cosa è utile sapere in ...

Sicurezza bis - inizia la discussione alla Camera ma l’Aula è deserta. Assenti Lega e M5s - pochi superstiti tra i banchi delle opposizioni : C’è chi la sbandiera nei comizi come una priorità, come la stessa Lega di Matteo Salvini, che ne ha fatto un decreto simbolico della sua azione di governo. O chi critica l’impostazione “propagandistica” del governo. Non è una novità come tutti i partiti si scontrino sul tema Sicurezza: eppure per l’inizio della discussione in Aula del decreto bis, i banchi sono rimasti deserti o quasi. Soprattutto tra le fila della ...

DL Sicurezza bis - la discussione in Aula : 10.54 E'cominciata nell'Aula della Camera la discussione generale sul DL Sicurezza bis. Tra le principali novità,una supermulta da 250 mila euro a un milione di euro per le imbarcazioni delle Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale, l'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop delle autorità e il sequestro delle imbarcazioni, che potranno poi essere vendute o distrutte. Non è escluso ...

Dl Sicurezza bis - come si può chiedere di abrogare il reato di tortura senza vergognarsi? : In questi giorni, nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, si sta discutendo della conversione in legge del cosiddetto decreto sicurezza bis. Centinaia gli emendamenti presentati, molti dei quali hanno come obiettivo quello di rendere la legge ancora più incivile, truce, scioccamente repressiva di quanto già non sia. senza volersi dilungare intorno al bluff della sicurezza, mangiatoia politica certa ...

Dl Sicurezza bis - via libera da commissioni. Lunedì in Aula : Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera al decreto Sicurezza bis. Terminato l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, le due commissioni hanno votato il mandato ai relatori, i due leghisti Tutti e Bordonali. Il decreto approdera' in Aula della Camera lunedi' prossimo, 22 luglio, per la discussione generale. Anche se non vi e' alcuna conferma, nella maggioranza non si esclude il ricorso al voto di ...

M5s-Pd - provocazione contro Matteo Salvini sul decreto Sicurezza bis : vogliono schedare i poliziotti : Già di per sé la contrarietà al decreto sicurezza bis del M5s viene letta da Matteo Salvini come l'ennesima provocazione, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n