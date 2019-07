Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Scoperti nuovi “soldati” del sistema immunitario che svolgono un ruolo importante nelle difese contro il, in particolare in alcuni tipi di sarcomi e di tumori del colon-retto. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Cell, è diretto e coordinato da Humanitas Research Hospital: primo autore è Andrea Ponzetta, coordinatori Alberto Mantovani e Sebastien Jaillon. La ricerca, sostenuta anche dal Programma 5×1000 AIRC coordinato dal professor Mantovani, ha dimostrato che un tipo di globuli bianchi detti neutrofili ed un nuovo tipo di cellule immunitarie linfociti T, all’interno di alcuni tumori, hanno un ruolo importante nella resistenza contro il. “Sappiano che le cellule immunitarie linfociti T sono in un certo senso i direttori dell’’orchestra immunologica’, e solitamente le cellule T maggiormente associate alla resistenza ...

fattoquotidiano : Cancro, scoperte le “cellule” soldato: “Un passo avanti per il trattamento dei sarcomi” - ANSA_Salute : Uno studio diretto e coordinato da @HumanitasMilano ha scoperto nuovi 'soldati' del sistema immunitario, che svolgo… - Vespa55023158 : RT @fattoquotidiano: Cancro, scoperte le “cellule” soldato: “Un passo avanti per il trattamento dei sarcomi” -