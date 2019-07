Assunzioni Fs e Fincantieri | inoltro domande entro agosto

Assunzioni Eurospin e Fincantieri : posti e requisiti. Come inviare candidatura : Assunzioni Eurospin e Fincantieri: posti e requisiti. Come inviare candidatura Eurospin e Fincantieri hanno aperto numerose posizioni per diversi profili professionali in tutta Italia. La famosa catena di discount Eurospin ricerca risorse da assumere nelle sue sedi, uffici e negozi, lungo tutto lo stivale. Non solo, l’azienda ricerca giovani, laureati e non, da impiegare per un periodo di stage. Poste Italiane: Assunzioni estate ...