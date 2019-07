Android 9 Pie è in arrivo su LG G7 Fit | LG Q7 e LG G6 | ma toccherà aspettare ancora un po’

LG G6 - G7 fit e Q7 con Android 9.0 Pie : il comunicato ufficiale : Dopo aver investito i top di gamma LG G7 ThinQ e V40 ThinQ, sta per arrivare il momento di ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie anche per i vari LG G6, G7 fit e Q7, in modo tale possano a propria volta usufruire delle ultime novità previste per la categoria mobile. Il comunicato stampa appena arrivato in Redazione non lascia spazio ad altri dubbi: il trio composto da LG G6, G7 fit e Q7 inizierà ad essere raggiunto dall'upgrade il ...

LG aggiorna i suoi dispositivi Android a 9.0 Pie : L’aggiornamento dei Device è un tema ricorrente tra gli appassionati ma anche per gli utenti mediamente esperti che ravvisano dei bugs o sono alla ricerca di prestazioni più performanti dei propri Smartphone. Così per i dispositivi mobili spesso si guarda a questi aggiornamenti per un effettivo miglioramento e maggiore fluidità di funzionamento. Il Passaggio alla versione 9.0 Pie di Android era aspettata da molti Device, proprio ...

NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie : NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere l'ultima versione del robottino verde, Android 9 Pie, in attesa del nuovo modello che punta a Google Stadia. L'articolo NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 accoglie la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie : Xiaomi Mi 6 è pronto ad accogliere la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie. L'aggiornamento è in rilascio in India, ma a breve arriverà in Italia L'articolo Xiaomi Mi 6 accoglie la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40 - Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3 - ancora in attesa di Android 9 Pie : Nonostante le politiche di Samsung per Galaxy A40 ed altri indichino un OTA ogni 3 mesi, il medio gamma coreano riceve il terzo aggiornamento da aprile L'articolo Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40, Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3, ancora in attesa di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Tutto è bene quel che finisce bene : Razer Phone sarà aggiornato ad Android 9 Pie : Nelle ultime ore il team di Razer sul forum ufficiale ha voluto rassicurare tutti i possessori di Razer Phone: l'aggiornamento ad Android 9 Pie è in arrivo L'articolo Tutto è bene quel che finisce bene: Razer Phone sarà aggiornato ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com’è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS L'articolo E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie: ecco com’è in video proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto : ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia : L'aggiornamento europeo ad Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto. La beta è già disponibile per il download e pare già a buon punto con tante novità estetiche, funzioni e gesture. L'articolo Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto: ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) : Brutte notizie per i possessori del Samsung Galaxy A5 (2017) che speravano di ricevere prima o poi l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie: l'update non arriverà L'articolo Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI L'articolo ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta, Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J5 2017 sta per aggiornarsi ad Android 9 Pie con la One UI : Samsung Galaxy J5 2017 sta per regalare una gioia ai suoi possessori: entro l'estate arriverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie e alla One UI. L'articolo Samsung Galaxy J5 2017 sta per aggiornarsi ad Android 9 Pie con la One UI proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi avvia il programma per portare Android 9 Pie sulle Mi TV 4A da 32 e 43 pollici : Dopo averle lanciate sul mercato con Marshmallow, Xiaomi sta aggiornando le Mi TV 4A da 32 e 43 pollici ad Android 9 Pie, con un programma beta. L'articolo Xiaomi avvia il programma per portare Android 9 Pie sulle Mi TV 4A da 32 e 43 pollici proviene da TuttoAndroid.

Meglio tardi che mai : HTC U11+ viene aggiornato ad Android 9 Pie : Il rilascio è partito nelle scorse ore proprio da Taiwan, e nel momento in cui tutto dovesse filare liscio HTC ne estenderà la distribuzione ad altri Paesi L'articolo Meglio tardi che mai: HTC U11+ viene aggiornato ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Pixel pie offre oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in stile Android 9 Pie : Pixel pie è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dalle forme tondeggianti e dai colori non troppo sgargianti. L'icon pack mette a disposizione oltre 10000 icone in HD con risoluzione 192x192 Pixel e il supporto per i calendari dinamici ricercabili sia per categoria sia utilizzando lo strumento di ricerca integrato. L'articolo Pixel pie offre oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in ...