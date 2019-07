Va in tribunale per separarsi dalla moglie in bermuda e infradito | il giudice lo caccia

Formula 1 – Guai per Ricciardo : l’australiano trascinato in tribunale dal suo ex consulente : Ricciardo trascinato in tribunale: l’ex consulente del pilota australiano chiede un risarcimento di circa 11 milioni di euro Problemi per Daniel Ricciardo: alla vigilia dell’undicesimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, in programma domenica ad Hockenheim, l’australiano deve fare i conti con un imprevisto fastidioso. Ricciardo infatti è stato trascinato in tribunale dal suo ex consulente. Glenn Beavis richiede ...

Kosovo - il premier Haradinaj si dimette dopo essere stato convocato dal tribunale de L’Aia per i crimini di guerra : “Sono un sospettato” : Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, si ha annunciato le proprie dimissioni. A forzare la decisione dell’ex capo militare dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (Uck), l’organizzazione paramilitare kosovaro-albanese che combatté contro le milizie serbe alla fine degli Anni 90, è stata la convocazione come sospettato inviatagli dal Tribunale penale internazionale de L’Aia che si occupa di crimini di guerra. “Ho ...

tribunale Figc - per Zamparini 5 anni di inibizione : Il Tribunale della Federcalcio ha irrogato 5 anni di squalifica e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali all’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. La decisione – scrive l’ANSA – arriva nel merito della vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello […] L'articolo Tribunale Figc, per Zamparini 5 anni di inibizione è stato realizzato da ...

Sea Watch : Carola riappare in pubblico - la "capitana" al tribunale di Agrigento per l'interrogatorio : Rackete è arrivata intorno alle 9.45, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e i sostituti Alessandra Russo e Cecilia Baravelli indagano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra

Traffik e Gallagher - tribunale di Roma condanna i due trapper : aggredirono e rapinarono tre fan che volevano un autografo : FQ Magazine Salmo, paura al concerto di Molfetta: cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni ...

Anche il tribunale federale respinge il ricorso della Juve per lo scudetto 2006 : A tredici anni dalla retrocessione in B con lo scudetto assegnato all’Inter, la Juventus, ieri, è tornata davanti a un Tribunale (il Tribunale nazionale federale) per chiedere sospendere il giudizio sul titolo dei nerazzurri fino a quando sarà noto l’esito di un nuovo ricorso che la Vecchia Signora ha presentato al Tar. Il Tfn ha rigettato l’istanza di sospensione e dichiarato inammissibile il ricorso della società bianconera. Il ...

Julio Iglesias perde in tribunale : Javier Sanchez Santos è suo figlio biologico : Dopo Maria Isabel, Enrique e Julio José, avuti dalla prima moglie Isabel Presler Arrastria, e Miguel Alejandro, Rodrigo, le due gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo, avuti dalla seconda moglie Miranda Rijnsburger, Julio Iglesias è diventato padre per la nona volta. Ma di un 43enne, tale Javier Sanchez Santos, che ha vinto la battaglia in tribunale per il riconoscimento.Nato nell'aprile del 1976, Javier ha combattuto per 20 anni, pur di ...

Palermo : si spaccia per finanziere ed entra in tribunale armato - arrestato : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Prova a entrare in Tribunale spacciandosi per un finanziere con tanto di tesserino falso e pistola carica. Ma è stato scoperto e arrestato. E’ accaduto a Palermo, dove l’uomo – come riporta Live Sicilia – è finito in carcere. Si tratterebbe di un pregiudicato con piccoli precedenti, notato nei giorni precedenti all’arresto e forse coinvolto in una causa civile. Indagini sono in ...

Sardegna - abbiamo portato in tribunale l’azienda che produce armi per l’Arabia saudita : di Graziano Bullegas * La mozione approvata dal Parlamento italiano, lo scorso 26 giugno, che obbliga il governo ad “adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l’Arabia saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen”, è una novità importante ...

Andrò avanti per i miei figli! Francesca Barra in tribunale con Claudio Santamaria : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono apparsi al tribunale di Potenza per incontrare i magistrati in seguito ad una denuncia di diffamazione. A presentarla è stata proprio la giornalista, dopo essere stata insultata pesantemente sui social da un funzionario della Regione Basilicata, che aveva coinvolto anche i figli nati dall’amore della Barra per l’ex marito Marcello Molfino. “Diffamò me, i miei bimbi, la famiglia – ha spiegato ...

Lo scontro tra Pauley Perrette e Mark Harmon di NCIS finirà in tribunale? : Dopo gli ultimi attacchi via social i rapporti tra Pauley Perrette e Mark Harmon di NCIS si sono fatti ancora più tesi. Lo scorso mese l'attrice ha sbottato via Twitter ricordando di aver lasciato NCIS perché intimorita dal collega, di avere paura di lui e di non avere intenzione di tornare nella serie proprio per questo motivo. La Perrette ha ricordato diversi episodi avvenuti sul set, parlando prima dell'aggressione del cane di Harmon ad ...