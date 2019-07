Test a numero chiuso | torna l’ASSISTEST nella sua nona edizione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) “Si tratta di ragazzi che, senza alcuna retribuzione, decidono di aiutare, perché sono stati aiutati”, così Enricotore, studente di biotecnologie e rappresentante dell’associazione “Vivere Ateneo”, presenta la realtà di questa associazione che, da nove anni, si occupa di organizzare l’ormai noto “Assis”, il corso gratuito che prepara gli studenti per idi ammissione all’università. Assisè un corso gratuito di preparazione per id’ammissione all’università La particolarità di questo corso è che i docenti sono studenti veri e propri e questo crea sicuramente dei vantaggi, secondo Enrico, che sostiene che “studenti e docenti sono coetanei e ciò porta un’atmosfera più amichevole, tranquilla e familiare, nessuno ha paura di parlare o chiedere”. Un altro punto di forza, sempre secondo quanto sostenuto dal rappresentante, consisterebbe nel fatto che si parla di ...

