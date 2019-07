Rischio vulcanico ai Campi Flegrei | Protezione Civile | dal 16 al 20 ottobre 2019 nei

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede del Dipartimento della, il Comitato Operativo per fare il punto sull’esercitazione nazionale sulaiche il prossimo autunno vedrà impegnato l’intero Sistema di. Il Comitato Operativo, convocato dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e a cui erano presenti, tra gli altri, il Direttore Centrale per l’Emergenza dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, il Direttore Generale delladella Regione Campania, Italo Giulivo, la Viceprefetta di Napoli, Giovanna Cerni, il Presidente della Commissione Nazionale dei Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza, oltre a definire la programmazione delle attività esercitative che si svolgeranno dal 16 al 20nei comuni della zona rossa dell’area flegrea, è stato anche l’occasione per fare un punto complessivo ...

emiliofer : #ProtezionecivileCampania: adesione della #RegioneCampania alla #Esercitazione di livello nazionale per il rischio… - Francortolani : Si possono realizzare nuovi edifici, con conseguente aumento della popolazione, nella zona rossa flegrea a massimo… - MaestroSMorra : Franco Ortolani #Zonarossa flegrea: area a massimo rischio vulcanico che può essere interessata da flussi piroclast… -