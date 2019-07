Renzi | Franceschini | Zingaretti | su M5s e governo tre linee nel Pd

Renzi contro i grillismi di Franceschini : Il senso del rapporto tra Matteo Renzi e Dario Franceschini può essere sintetizzato in una frase pronunciata nel febbraio del 2009. Matteo era presidente della provincia di Firenze, astro in ascesa della galassia democratica ma ancora piuttosto distante dalle stanze del Nazareno e da Palazzo Chigi.

Renzi attacca Franceschini : "Ha perso tutto e ancora dà lezioni - mai al governo con M5s" : Matteo Renzi passa al contrattacco e se la prende con Dario Franceschini e con la sua proposta di aprire al Movimento 5 Stelle. "Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo D'Alema, a spiegarci come va il mondo dopo aver perso tutto ", afferma.

Franceschini fa esplodere il PdI Renziani : "No accordo col M5S" : "Nessun governo con il M5s è alle porte e nessun governo con il M5s è l'obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo. Così come prendere atto che ci sono due forze diverse significa semplicemente evitare che sempre di più diventino un blocco" Segui su affaritaliani.it