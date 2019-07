Bohemian Rhapsody di nuovo record 1 miliardo di views su Youtube

Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ed è un bene : A due giorni dall’uscita non se ne può più: basta chiedere come sarà Rocketman rispetto a Bohemian Rhapsody perché, per quanto in entrambi i film si ripercorrano genesi e boom di un’icona della musica esplosa a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta, i due progetti sono profondamente diversi. Anche nel genere. Se infatti l’aspirante film premio Oscar rientrava nel biopic musicale più classico, ...