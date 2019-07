Vittorio Collina non ama più Katia? Lui | “Quel fuoco si è spento”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 22 luglio 2019) Temptation Island,gelaFanelli: la clamorosa confessione Anche in quest’ultima puntata di Temptation Island 2019 a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata la coppia composta daFanelli e. Il motivo? Quest’ultimo, durante l’ultimo falò prima del confronto con la fidanzata, dopo aver visto un suo video in cui ha flirtato con il single Nicholas, ha commentato con il sorriso sulla bocca: “Quando ho guardato questo video non ho sentito queldi prima…Quelpenso ormai si sia spento…Lo dico sinceramente Filippo…Non mi ha trasmesso dolore…” Una dichiarazione che non ha lasciato molti dubbi: il sentimento diper la fidanzatapare stia scemando di giorno in giorno. I due saranno destinati a dirsi addio per sempre?Fanelli di Temptation Island 2019 ...

