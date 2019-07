Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 | Adriana Jimenez comanda dopo i primi due round

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Clamoroso colpo di scena nella gara femminile deidalleaidi Gwangju.le prime due rotazioni in testa non c’è l’australiana Rhiannan Iffland e addirittura la campionessa in carica e dominatrice della stagione (non ha mai perso in Coppa del Mondo) si trova fuori dal podio virtuale. Are la classifica è la messicanacon il punteggio totale di 148.20, grazie ad un secondo tuffo da 93.60 (il migliore della giornata). Alle sue spalle ci sono la britannica Jessica Macaulay (145.90) e l’americana Genevieve Bradley (144.00). Per trovare in classifica Iffland bisogna scendere addirittura al quinto posto, visto che davanti a lei c’è anche la colombiana Maria Paula Quintero (138.70). L’australiana era in testal’obbligatorio, ma ha sbagliato il tuffo libero con gli avvitamenti, prendendo solo 66.50 ...

NicolaMarconi : Da domani a mercoledí pronti per i Campionati Mondiali di Tuffi dalle Grandi Altezze, con l’azzurro Alessandro De R… - zazoomnews : Tuffi grandi altezze Mondiali 2019: il britannico Gary Hunt vuole l’oro. Che battaglia per il podio - #Tuffi… - zazoomblog : Tuffi grandi altezze Mondiali 2019: il britannico Gary Hunt vuole l’oro. Che battaglia per il podio - #Tuffi… -