La Duma di Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Parliamoci chiaro, al netto degli spin da catastrofe imminente e della narrazione, sapientemente alimentata dal capo della Lega, del “siamo nelle mani del buon di Dio”: non si è mai visto un governo che incassa la fiducia il mercoledì su un provvedimento rilevante, divisivo, ad alto impatto simbolico e politico, come il decreto sicurezza, e cade nei giorni successivi, dopo aver dimostrato di avere una maggioranza in Parlamento, non si capisce su cosa e come. Magari, spifferano i professionisti del “così non si riesce ad andare avanti”, sulla madre di tutte le battaglie dei governatori nordisti, l’autonomia, su cui il capo della Lega non ha ancora detto una sola parola. Già, un silenzio che rivela la grande abilità tattica propria di chi lascia che monti la rivolta del Nord contro “quelli che dicono no”, ma non ...

