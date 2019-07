Renzi | “Non mi occupo più di Pd Zingaretti pensi a Salvini e non a me Errore sfiduciare

Matteo Renzi : “Non mi occupo più del Pd - Zingaretti pensi all’altro Matteo e non a me” : "Non mi occupo più del Pd", afferma l'ex segretario dem, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera. Eppure non risparmia un chiaro messaggio rivolto al suo successore, Nicola Zingaretti, ora alla guida del partito: "Si occupi dell'altro Matteo, non di me". Renzi attacca anche il governo, definendolo in preda a una "crisi di nervi".Continua a leggere