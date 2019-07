Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) In Italia ogni giorno in media più di 500 case vengono razziate daie la maggior parte dei furti avviene al Nord con 15,2 famiglie ogni mille vittime deicontro le 9,4 del Sud. È quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione delle vacanze estive quando molte abitazioni si svuotano e aumenta il rischio di furti. «Contro i topi di appartamento è però possibile adottare diverse contromisure di sicurezza – spiega Uecoop – dalle porte blindate alle inferriate, dai vetri anti sfondamento agli impianti di allarme collegati alle forze dell’ordine fino ai servizi di vigilanza privata per un comparto che complessivamente fra il 2018 e il 2019 ha generato 5 miliardi di fatturato con oltre 9.500 imprese attive e una crescita dell’8,5% negli ultimi cinque anni», secondo un’analisi di Uecoop ...

Noovyis : (Ladri scatenati in estate, ecco a che ora colpiscono di più. Fate molta attenzione) Playhitmusic -… - lanuovariviera : Ladri scatenati nella notte, rubati due furgoni tra San Benedetto e Grottammare - Tiziana99296006 : @Rog6674 @AMorelliMilano Invece quello di lega e 5 s è nato cosi : menzogne account falsi insulti minacce urla iste… -