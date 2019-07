Ecco alcuni aspetti poco felici di Xiaomi Mi A3

Ecco le novità di Vodafone per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati : La stagione più calda dell'anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di lanciare alcune iniziative per viverla al meglio. Scopriamo quali sono L'articolo Ecco le novità di Vodafone per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati proviene da TuttoAndroid.

Amare la musica è una questione di cervello : Ecco perché alcuni non possono farne a meno : La passione per la musica è una questione di attività cerebrale legata alla sostanza bianca, gli scienziati ci spiegano come reagisce il nostro cervello quando si trova di fronte a quest'arte e ci mostra come mai alcune persone non sia interessate ad ascoltare. ecco cosa c'è da sapere sull'amore per la musica.Continua a leggere

Ecco TIM Infinity 3 - la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM : Venerdì 5 luglio TIM dovrebbe dare il via ad una nuova campagna rivolta ad alcuni suoi clienti che prevede l'attivazione dell'opzione tariffaria TIM Infinity 3 L'articolo Ecco TIM Infinity 3, la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM proviene da TuttoAndroid.

Arriva il gran caldo : a rischio chi beve poco - Ecco alcuni consigli salva-vita : “Con l’arrivo del grande caldo sono a rischio in Italia i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con lo sbalzo termico i maggiori pericoli per questa categoria di cittadini sono rappresentati dai colpi di calore e la disidratazione. “Bisogna ...

Diabete e dieta in estate : Ecco alcuni consigli : Diabete e dieta in estate, ecco le 10 regole per stare bene. La dieta ideale per il Diabete non è affatto complessa o restrittiva.

Alcuni notebook MacBook Pro 15 installano una batteria difettosa - Ecco come avere la sostituzione gratuita : Alcuni notebook MacBook Pro da 15 pollici di Apple venduti fra settembre 2015 e febbraio 2017 “contengono una batteria che potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza“. Per questo motivo Apple, l’azienda che li produce, ha avviato un programma volontario di richiamo e sostituzione gratuita della batteria. Apple MacBook Pro con CPU Intel a otto core ...

Da Expert arrivano gli “Orange Days” : Ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi : Da Expert arrivano gli "Orange Days": ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi. Siete curiosi di scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo Da Expert arrivano gli “Orange Days”: ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi proviene da TuttoAndroid.

(VIDEO) Alcuni esponenti di spicco del M5S stanno con Di Maio - Ecco le loro parole : Il parere di Alcuni esponenti di spicco del Movimento, sulla questione Di Maio Luigi Di Maio ha chiesto il voto su Rousseau per avere un riscontro sul suo operato e quindi continuare con la sua leadership. Tanti nel mondo politico specialmente all’interno del M5S hanno detto la propria idea, la maggior parte vuole un Di … Continue reading (VIDEO) Alcuni esponenti di spicco del M5S stanno con Di Maio, ecco le loro parole at ...

Gaming disorder - l’allarme dipendenza da videogiochi : “Bambini o ragazzi che arrivano a gesti di violenza”. Ecco alcuni casi estremi : FQ Magazine Lo youtuber St3pny non pagava le tasse: deve al fisco un milione di euro Si sa che tutti i nati dopo il 1980, i millenials, sono nati e spesso continuano a vivere, pensare, agire, giocando o come se stessero giocando a un videogame. C’è l’annosa disputa: i giochi elettronici violenti stimolano alla violenza? E anche quelli normali non ...