Autonomie | Fontana e Zaia replicano | Feriti da Conte

Zaia e Fontana contro Conte : "Quello sulle Autonomie è un testo farsa" : I governatori di Lombardia e Veneto rispondono a Giuseppe Conte e lo fanno con toni duri e determinati, annunciando che non sottoscriveranno la proposta sulle autonomie che il presidente del Consiglio ha annunciato di voler presentare presto. "Al presidente del Consiglio deve essere chiaro che noi non firmeremo un accordo senza qualità come quello per ora che si sta profilando" scrivo Attilio Fontana e Luca Zaia in risposta ...