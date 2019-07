YouTube verso maxi multa per violazione della privacy dei bambini

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2019) La Federal Trade Commission americana ha concordato con Google la chiusura dell'indagine sullada parte didelle leggi federali che proteggono i dati personali dei.L'accordo rileva che Google non ha protetto adeguatamente iche usano il suo servizio di streaming video e ha raccolto illecitamente i loro dati violando il Children's OnlineProtection Act (Coppa) che proibisce di seguire e prendere di mira utenti di età inferiore ai 13 anni. La società pagherà unamultimilionaria, ma l'esatto ammontare e i contorni dell'accordo con la Ftc al momento non sono chiari. L'ultima parola spetta al DipartimentoGiustizia Usa che raramente ribalta le decisionicommissione.

