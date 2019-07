Mondiali di nuoto 2019, Flamini e Minisini ancora d’argento nel duo misto

(Di sabato 20 luglio 2019) Manilae Giorgiohanno concesso il bis aidiin corso a Gwangju. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nel sincro duolibero, con il record di punti che non è bastato per superare i russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev. Per, si tratta del secondo argento consecutivo dopo quello conquistato neltecnico.