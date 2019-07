L’uomo sulla Luna anche grazie a Ford

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : L’uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 L’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

50 anni delL’uomo sulla Luna : ora basta bufale : Sono passati 50 anni dal primo uomo sulla Luna: era il 20 luglio del 1969 e Neil Armstrong posava il piede sul suolo Lunare, mentre il mondo guardava alla Tv. Ma che cosa abbiamo visto davvero? Il dubbio lo hanno posto per primi gli americani stessi, negli anni ’70, poi non si è più sopito. Ancora oggi, mentre le Tv mandano in onda filmati e documentari celebrativi (e su Apolloinrealtime.org si può seguire tutta la missione ...

Cinquanta anni fa L’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Oggi gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

Alpha e i cinquant’anni dall’allunaggio : si parte con Apollo : L’uomo sulla Luna e Expedition : L’uomo sulla Luna : Alpha festeggia i cinquant’anni dall’alLunaggio con una programmazione speciale: si parte con Apollo: l’uomo sulla Luna e l’esclusivo Expedition: l’uomo sulla LunaIl 20 luglio 1969 venne scritto un pezzo di storia dove, per la prima volta nella storia, due astronauti della missione Apollo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, misero piede sulla Luna. Sono passati cinquant’anni dall’alLunaggio e, in occasione ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni delL’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

Sbarco delL’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

Spazio - “Apollo 11 - impronta dell’umanita” : a Torino una grande mostra sulla missione che ha portato L’uomo sulla Luna : La missione spaziale Apollo 11 che porto’ i primi uomini sulla Luna – Neil Armstrong e Buzz Aldrin – e’ al centro di una mostra che si inaugura domani nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino: ‘Apollo 11: l’impronta dell’umanita”, organizzata da mezzo secolo dalla conquista della Luna, avvenuta il 20 luglio 1969. I due astronauti americani trascorsero oltre due ore ...