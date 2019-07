Inter ko contro Utd | Conte boccia anche Perisic

Inter - Antonio Conte in Asia inizia con una sconfitta : 1-0 contro il Manchester United - decide Greenwood : inizia con una sconfitta di misura la tournée Asiatica della nuova Inter di Antonio Conte. Nella prima partita valida per la International Champions Cup, i nerazzurri hanno perso per 1-0 contro il Manchester United a Singapore. Partita decisa da un gol del giovane Mason Greenwood al 76'. Nell'Inter

Fondi russi - media : “Salvini a cena con Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol. Prima ha avuto un vertice con Interlocutore segreto” : Matteo Salvini cenò con Gianluca Savoini la sera Prima dell’incontro tra quest’ultimo e i russi al Metropol Hotel di Mosca. Lo riportano il Corriere della sera e La Stampa. Alcune ore Prima, riporta il quotidiano di via Solferino, dopo l’evento organizzato all’hotel Lotte da Confindustria russia, il segretario della Lega ebbe invece un incontro coperto dalla “massima riservatezza“. Con il segretario della Lega e il ...

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ecco perché alla fine abbiamo votato contro". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Blitz Internazionale contro la 'ndrangheta : Vasta operazione internazionale della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio.

Calciomercato Juventus : il piano velenoso di Paratici contro l’Inter : Calciomercato Juventus: Paratici prepara uno scherzo velenoso all’Inter Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, che cita come fonte le informazioni raccolte da Sportmediaset, ci sarebbe in atto una vera e propria guerra strategica tra la Juventus e l’Inter per ricoprire il posto di centravanti attualmente vuoto per entrambe le società. Paratici starebbe provando a mettere in […] More

Migranti - vertice ministri dell'Interno Ue : Italia contro Francia e Germania sui porti di sbarco : Il vicepremier ribadisce il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo. Un documento italo-maltese chiede la "redistribuzione obbligatoria" e "pensare a un sistema che fornisca canali di ingresso sicuri e legali nell'Ue".

Blitz Internazionale contro ’ndrangheta Riunioni all’estero per decidere strategie : La polizia ha arrestato 14 presunti affiliati alla ‘ndrina Muià, federata con la Commisso di Siderno (Rc) nell’ambito dell’operazione «Canadian ‘ndrangheta connection». «Si riunivano all’estero anche per sfuggire alla pressione delle forze di polizia in Italia»

'Ndrangheta : blitz Internazionale contro clan Muia - 14 fermi : Una vasta operazione internazionale della Polizia è in corso dalle prime ore di questa mattina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Reggio Calabria, per l'esecuzione di 14 provvedimenti di fermo emessi nei confronti di altrettanti soggetti affiliati alla 'ndrina Muia, federata alla cosca Commisso di Siderno, accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di ...

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...

La prima Intervista di Benji e Bella Thorne su Vanity Fair : il primo incontro e l’amore tra due continenti : "Se dovessi presentare Bella a qualcuno per prima cosa direi che è davvero bellissima, straordinaria, ogni volta che la guardo vedo una bellezza diversa, è intelligente, è matura per avere solo 21 anni", dichiara Benji Mascolo. "Il mio ragazzo è italiano ed è semplicemente straordinario", risponde Bella Thorne. Si sono incontrati per la prima volta ad aprile, al Coachella, in California ma hanno iniziato a messaggiare su Instagram molto ...

Carola Rackete - procura deposita ricorso contro la scarcerazione : domani l'Interrogatorio : Mauro Indelicato Come già preannunciato dalla procura nei giorni scorsi, è stato depositato il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete. Intanto al tribunale di Agrigento domani è atteso il nuovo interrogatorio della capitana della Sea Watch 3 Sono ore frenetiche all’interno degli uffici della procura di Agrigento: i due casi più spinosi che riguardano la tematica dell’immigrazione, quello cioè relativo all’Ong Mediterranea ...

Lukaku salta l’amichevole contro il Leeds : si avvicina all’Inter? : Sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Romelu Lukaku, il calciatore non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Leeds, è il secondo forfait dopo quello contro i Perth Glory. Il Manchester United ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all’amichevole contro il Leeds a causa di “un colpo subito in allenamento”. Ma sono tanti i sospetti sull’assenza di ...

Control : un video gameplay mostra un'Intera missione secondaria : Mentre poche ore fa abbiamo scoperto i requisiti minimi e consigliati dell'imminente Control, ecco che l'atteso gioco di Remedy torna protagonista in un video gameplay.Come saprete, il titolo arriverà su PC e console alla fine del prossimo mese, quindi manca ancora un po' di tempo prima di mettere le mani su questa attesa produzione.Tuttavia, per lenire la restante attesa, ecco che IGN ha pubblicato un video gameplay che mostra un'intera ...

Chirurgia - Messina : delicato Intervento al cuore su un neonato - una lotta contro il tempo per salvarlo : E’ stata una lotta contro il tempo quella di martedì 16 luglio che ha comunque testato positivamente l’efficienza delle procedure sanitarie e organizzative dell’ASP di Messina. Un neonato di 6 mesi è giunto al centro di cardioChirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina, dalla provincia di Agrigento, per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore per la correzione di un difetto interventricolare; ...