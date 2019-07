Governo | crisi evitata per ora Ma Salvini resta col colpo in canna

Luigi Di Maio esclude la crisi di Governo : “Dura altri 4 anni - oppure si va al voto” : Il capo politico M5S Luigi Di Maio in un'intervista ha ribadito che il governo terrà: "Se la Lega ha intenzione di andare al governo con Toti, Berlusconi, Meloni e La Russa? che dirle. Si assumerà le sue responsabilità davanti agli italiani. Ma penso che Salvini voglia portare avanti insieme a noi questo governo".Continua a leggere

Pietro Senaldi a In Onda - la verità su Matteo Salvini e la crisi di Governo : "Ne chiederanno conto a lui" : "Se il governo sbaglia, un giorno gli italiani non chiederanno conto a Giuseppe Conte ma chiederanno conto a Matteo Salvini". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7 in collegamento con Luca Telese e David Parenzo, riassume in una battuta cosa c'è dietro l'escalation di tensi

"La crisi di Governo non è inevitabile". Il messaggio di pace di Di Maio a Salvini : La temperatura nel governo resta sempre alta, ma in un'intervista all'edizione cartacea de La Stampa il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, prova a raffreddarla: “Escludo che ci possa essere una crisi. Questo è l'unico governo possibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell'asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l'Italia”. Quindi la crisi, per Di Maio, non è inevitabile, in quanto “di inevitabile c'è solo il lavoro per il benessere del ...

La finestra per il voto non è chiusa - ma è difficile che si arrivi alla crisi di Governo : La finestra per il voto anticipato non è ancora chiusa anche se la strada della crisi è impervia. È evidente che rispetto a giovedì sera c'è stato un tentativo di abbassare le tensioni da parte di Salvini e Di Maio. Tuttavia i nodi restano sul tavolo. Così i dubbi della Lega, riferiscono fonti parlamentari del partito di via Bellerio, su come muoversi. Il ragionamento del vicepremier è legato ancora alla possibilità o meno di continuare con ...

L'inesistente crisi di Governo vista dall'angolo della sala del Mappamondo : Alla fine Salvini ce l’ha fatta: le prime pagine dei giornali di oggi parlano di una crisi di Governo che almeno in questa fase non c’è per niente, invece di parlare dell’imbarazzo sulla Russia, che invece c’è. Avrebbe potuto non farcela?Sì, se buona parte dell’informazione avesse considerato l’angolo visuale della sala del Mappamondo, al quarto piano della Camera, dove in Commissione ...

Debora Serracchiani - il teorema-Russi : "Perché questa crisi di Governo è una farsa" : "Aspettiamo Matteo Salvini in Aula perché ci dica esattamente quello che è successo rispetto alla vicenda russa. Dopo decideremo se ci saranno le condizioni per presentare una mozione di sfiducia". Debora Serracchiani, del Pd, ospite a L'aria che tira su La7, spiega: "Chiediamo al ministro di riferi

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico (3) : (AdnKronos) – Cedere il Mit alla Lega, però, fa paura, perché è in quel ministero che si giocano molte partite fondamentali per il M5S: la Tav e Autostrade, solo per citarne due. Ma il Movimento è all’angolo: a Strasburgo ha giocato bene le sue carte -come la vicepresidenza del Parlamento Ue a Fabio Massimo Castaldo e i voti ‘salvifici’ a von der Leyen che li ha riscattati dalla temuta irrilevanza- ma a Roma le ...

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il fantasma della crisi di Governo non sembra più aleggiare sui tetti di Palazzo Chigi, ma un altro, in queste ore, sembra prenderne il posto: è quello del rimpasto, un ‘rimetter mano’ alla squadra di Governo di cui si parla da tempo, ma finora mai andato in porto. La convinzione, tra i ministri grillini, è che dopo aver fatto il passo indietro sul commissario Ue in quota leghista, Matteo ...

Di Maio : escludo la crisi di Governo : "escludo che ci possa essere una crisi. Sono dinamiche di due forze politiche diverse". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio

Di Maio esclude la crisi di Governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per continuare” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini.Continua a leggere

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di Governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di Governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di Governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

CRISI DI Governo/ "Il gioco è sfuggito di mano a Conte e Di Maio" : Russiagate, flat tax, autonomia, Europa: lo scontro tra M5s e Lega ha superato il livello di guardia e la CRISI di GOVERNO sembrerebbe a un passo