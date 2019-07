Zone di restrizione alla pesca | una strada “per ripopolare il mare e salvare il futuro

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Le recenti polemiche sulla chiusura di tredi nursery di nasello nel Canale di Sicilia sembrano ignorare il ruolo che la chiusura di questepossono svolgere per il ripopolamento dele quindi per ildi tutto il comparto della“: lo spiega in una nota MedReAct. “Con il 78% di stock sovrasfruttati il Mar Mediterraneo è infatti il bacino più colpito al mondo dindiscriminata. Perle nostre risorse ittiche e il comparto dellaservono quindi nuove misure più efficaci, come l’introduzione dichiuse, le Fisheries Restricted Areas (FRA), in aree particolarmente sensibili o dove le specie si riproducono. Lo dimostra l’istituzione, avvenuta nel 2017, della FRA della Fossa di Pomo, in centro Adriatico, dove, in meno di due anni, la biomassa di naselli e scampi è praticamente raddoppiata. Effetti ...