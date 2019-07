Torino | arrestato sul bus molestatore seriale | è un 67enne marocchino

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Federico Garau Subito dopo essere salito a bordo del mezzo, il nordafricano si è avvicinato ad una giovane donna per palpeggiarla con insistenza. Provvidenziale la presenza di alcuni agenti della municipale in borghese, che hanno provveduto all'arresto Terribile esperienza per una giovane a bordo di un autobus di, avvicinata e pesantemente molestata da un cittadino straniero che ha approfittato della situazione per allungare le mani. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, in fatto si è verificato questa mattina, quando la vittima, una 25enne, è salita con un passeggino sul mezzo Gtt della linea 18. Con lei anche un'amica. Compiuta poca strada, sul bus è salito il, un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Quando il mezzo si trovava all'altezza del Rondò Rivella, lo straniero si è avvicinato alla donna ed ha cominciato a molestarla, ...

