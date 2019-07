Palumbo | contro sgomberi linea dura

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Sugli, come piu’ volte annunciato, arriva ladel Viminale e della Prefettura di Roma, in barba anche alle situazioni piu’ delicate dal punto di vista dell’integrazione sociale, come per via del Caravaggio. Come Pd monitoreremo la situazione e chiederemo su tutti i fronti istituzionali le dovute tutele per ogni tipo di fragilita’ sociale. Ci aspettiamo che prima di procedere aglivenga programmato un serio lavoro di ricollocazione delle varie famiglie e un percorso di integrazione rivolto ai bambini e ai ragazzi che andranno ina un vero e proprio sradicamento dai loro territori di residenza. Peraltro, in questa politica del pugno di ferrotutte le occupazioni abusive della Capitale ci aspettiamo che venga sgomberata anche Casapound. Accanirsii piu’ deboli e lasciare al loro posto, da ...

rino_palumbo : Vero. Siamo misogini e intolleranti Dacia Maraini: 'In Italia cresce la violenza contro le donne che fanno di testa… -