Louis Ducruet e Marie Chevallier | fiori d’arancio a Monte Carlo

(Di venerdì 19 luglio 2019)Ancora, per la seconda volta nel giro di due mesi: dopo il matrimonio tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan, adesso tocca ascambiarsi il fatidico sì. Sabato 27 luglio, infatti, il primogenito di Stéphanie di Monaco – che non ha titoli nobiliari ma è 15esimo in linea di successione a trono del Principato – convolerà a nozze con la storica fidanzata, al suo fianco dai tempi della scuola. La coppia si presenterà di fronte allo stesso altare dove nel 1956 si sposarono Ranieri III e Grace Kelly, i nonni materni di. Ma oltre alla cerimonia religiosa nella storica Cattedrale,celebreranno la loro unione con un rito civile alla Rocca di ...

