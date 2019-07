In un clic tutti i dettagli dei pronto soccorso di Ragusa | Modica e Vittoria

quotidianodiragusa

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sul portale dell'Azienda Sanitaria diun nuovo servizio per i. Basta une si potrà conoscere lo stato dei codici di attesa

Simo_Fiore : @Ferula18 @LucianoOgnibene Non ne ho idea. Ma non è stata denunciata né fermata. Il sacerdote ha ripreso la messa n… - PinnaUgo : @senzasinistra Un povero disperato, senza arte né parte. La politica? Troppo complicata per Lui e per tutti quelli… - paginemediche : La nuova tendenza che impazza in questi giorni: #FaceApp, l'App che ti rende #vecchio con un solo clic. Il risultat… -