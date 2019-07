Alessandro Cecchi Paone | ' Belen Rodriguez bella e sensuale | Cecilia meno e fa l' ospite'

Alessandro Cecchi Paone : “Belén è un personaggio - Cecilia continua a fare l’ospite” : La sorella minore di Belen Rodriguez, Cecilia, in un'intervista al settimanale Chi si è lamentata del poco spazio che la tv italiana le ha riservato dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl, invitata in tv solo per la sua storia con Ignazio Moser, chiede che venga lasciato più spazio ai volti nuovi. Alessandro Cecchi Paone interviene sulla questione e svela il motivo secondo cui la bella argentina non riesce ad imporsi nel mondo ...

Cecilia Rodriguez - la frecciata di Alessandro Cecchi Paone : «Ecco perché non è famosa come Belen» : Cecilia Rodriguez, arriva la frecciatina di Alessandro Cecchi Paone: «Ecco perché non è famosa come Belen». Il giornalista, incalzato dai lettori del settimanale Nuovo – dove tiene una rubrica televisiva – ha parlato del “clan Rodriguez”. Commentanto le differenze tra Belen e la sorellina Cecilia. Ecco le sue parole: «Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione ...

Alessandro Cecchi Paone contro Cecilia Rodriguez non sarà mai come Belen : Il giornalista Alessandro Cecchi Paone è contro Cecilia Rodriguez e sul settimanale “Nuovo” tiene una rubrica televisiva ha parlato della “Famiglia Rodriguez”. Commentando le differenze tra Belen e la sorellina Cecilia: «Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e ...

Alessandro Cecchi Paone e la frecciatina a Cecilia Rodriguez : Alessandro Cecchi Paone tira una frecciatina a Cecilia Rodriguez. Il giornalista sul settimanale Nuovo tiene una rubrica televisiva ha parlato della “Famiglia Rodriguez”. Commentando le differenze tra Belen e la sorellina Cecilia: «Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un ...

Alessandro Cecchi Paone : “La Nazionale femminile di calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

La nazionale femminile? Almeno la metà sono lesbiche! Il parere di Alessandro Cecchi Paone : Il giornalista difende il calcio femminile ma rivela che le calciatrici azzurre non fanno coming out perché “in un mondo maschilista hanno un problema in più rispetto all’uomo gay”. Dopo l’esaltante esordio della nazionale al Mondiale con la bellissima vittoria per 2-1 contro l’Australia, il calcio femminile sta ottenendo attenzione e consensi. Tra i primi a tesserne le lodi c’è sempre stato Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e ...

Alessandro Cecchi Paone/ "Metà calciatrici sono lesbiche - non lo dicono perché…" : Alessandro Cecchi Paone, intervistato dal programma radiofonico La Zanzara, spiega: "Metà delle calciatrici sono lesbiche, vi spiego"