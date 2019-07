ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) Braccio di ferro su Progetto Italia fra il tandem Cassa Depositi e Prestiti-banche e-Impregilo. Con l’Associazione nazionale costruttori italiani che chiede al governo di affrontare la crisi del settore nel suo insieme e non singolarmente. Così mentre il gruppo di Pietroha presentato una primaper rilevarein concordato preventivo, le negoziazioni continuano serrate nel pieno delle polemiche. Il gruppo controllato dal Tesoro e gli istituti di credito (Cdp, Intesa, Unicredit, Bpm, Bnp e Mps) hanno confermato “la disponibilità a proseguire le negoziazioni”, ma hanno anche chiesto a-Impregilo un supplemento informativo che verrà discusso nel prossimo cda della Cassa in data ancora da definirsi. E senza peraltro che si sia mai parlato della richiesta di risarcimento da 700 milioni avanzata ai danni dello Stato dal consorzio Eurolink, capitanato ...

Cascavel47 : Salini, presentata la proposta per salvare Astaldi con Cdp. L’Ance protesta: “Intervento Stato distorce concorrenza… - Noovyis : (Salini, presentata la proposta per salvare Astaldi con Cdp. L’Ance protesta: “Intervento Stato distorce concorrenz… - fattoquotidiano : Salini, presentata la proposta per salvare Astaldi con Cdp. L’Ance protesta: “Intervento Stato distorce concorrenza” -