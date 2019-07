Nainggolan Cagliari | potrebbe essere un sogno che diviene realtà

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ilsta aspettando di chiudere per Naithan Nandez in arrivo dal Boca Juniors. I sardi tengono sempre vivi i contatti per cercare di portare a casa Defrel, ma intanto seguono anche un. Il presidente Tommaso Giulini vorrebbe provare a costruire una squadra più forte rispetto a quella dello scorso campionato. In questi giorni in città sta circolando una voce insistente, poi riportata anche da tanti siti specializzati. Si parla di un possibile ritorno in Sardegna di Radja, che nella nuova Inter di Conte pare nonal centro del progetto. Il ragazzo pare abbia già rifiutato le offerte provenienti dalla Cina.puó tornare alIl belga non vuole andare a giocare fuori dall'Italia, anche perché ha dei problemi familiari che in questo momento non loro portare molto lontano da casa. Purtroppo la moglie Claudia dovrà lottare contro il male ...

