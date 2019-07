Malattie delle valvole cardiache | più diffuse tra gli over 65

Aumentano i medicinali contraffatti per la cura delle Malattie gravi. Un rapporto : medicinali , prodotti di lusso, alimenti, elettronica: la contraffazione nell'Unione Europea registra una crescita grazie ai social network e alle nuove vie commerciali con l'Asia, favorendo soprattutto la criminalità organizzata. A rivelarlo è la prima edizione della Valutazione delle minacce dei reati contro la proprietà intellettuale, realizzata da Europol in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ...

Perché fa sempre notizia il costo delle terapie per le Malattie rare : È di pochi giorni fa la notizia dell’approvazione negli Stati Uniti di una terapia genica per l’atrofia muscolare spinale. È corretto affermare che i bambini affetti dalla forma più grave della patologia, la Sma1, che sono stati trattati finora possano dirsi salvati dalla terapia. La Sma1 porta nella maggior parte dei casi alla morte prima dei due anni e negli altri casi a una condizione di disabilità ...

Il burnout entra nella lista delle Malattie riconosciute dall'Oms : i 3 criteri per riconoscerlo : Ormai il termine “burnout” è entrato nel lessico comune, per indicare un esaurimento fisico e psicologico causato dal lavoro. Ora la dicitura potrebbe comparire anche nelle cartelle cliniche.L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha inserito nell’International Classification of Diseases (ICD), il manuale che l’Oms affida ai medici per diagnosticare le malattie. Il burnout è ...