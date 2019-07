Luciano De Crescenzo | il cordoglio vip sui social

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Alessandro Zoppo Da Renzo Arbore a Vincenzo Salemme, passando per politici come Mara Carfagna e Vincenzo De Luca, l’ultimo saluto allo scrittore e regista napoletano Era morto da pochi minutiDequando i messaggi dihanno iniziato a inondare i. “Siamo angeli con una sola ala: possiamo volare soltanto abbracciati. Addio Maestro”, scrive Salvatore Esposito (il Genny Savastano di Gomorra) su Twitter accompagnando il suo post con una foto in bianco e nero dello scrittore e regista napoletano. “Senza di te, un pezzo di Napoli va via”, sono le parole di Vincenzo Salemme per l’“ingegnere filosofo” di Così parlò Bellavista. “La filosofia è per tutti. Non devono esistere ‘élite’ intellettuali. La cultura è patrimonio di ciascuno di noi.Delo ha saputo spiegare in modo sublime”, si legge nel post di Riccardo Cucchi, storica voce di ...

