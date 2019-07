Iran: nessun drone abbattuto dagli Usa

"Non abbiamo informazioni riguardo a perdite di droni oggi". Questa la risposta del ministro degli Esteriiano, Javad Zarif, all'annuncio americano dell'abbattimento di undell', secondo quanto riportato dai media internazionali. Il ministro era a New York al Palazzo di Vetro per un incontro con il Segretario generale dell'Onu, Guterres. Il presidente americano, Trump, aveva riferito che gli Stati Uniti hannouniano nello Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico.(Di venerdì 19 luglio 2019)