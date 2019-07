Area 51 | il 20 settembre l' assalto

A settembre un milione di persone assalterà l’Area 51 per vedere gli alieni. Ma cosa c’è davvero in quella base? : Sono più di un milione, ormai, e sono decisi: il 20 settembre assalteranno l’Area 51, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, al grido di “Non possono fermarci tutti”. cosa vogliono? Semplice: scoprire se una delle basi militari più misteriose e discusse del mondo nasconde UFO ed extraterrestri tenuti segreti dal governo statunitense per decenni. Dopo i terrapiattisti, dopo i complottisti delle scie chimiche, dopo i ...

Area 51 : migliaia di persone pianificano di invadere la base segreta il 20 settembre : Una storia che ha del ridicolo, ma che sta diventando sempre più reale. La famosa Area 51, la base militare americana che per tanto tempo è stata additata come il luogo in cui il governo statunitense nascose alieni e dischi volanti, rischia di essere invasa da un'enorme folla di persone. L'australiano Jackson Barnes, tramite i social, ha infatti iniziato a organizzare una vera e propria invasione di massa. Non poteva immaginare che le adesioni ...