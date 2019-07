Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO ILÈ BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MOLTO INTENSO ILIN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LAFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA. NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TRASTEVERE, RALLENTAMENTI E CODE, IN VIA GIOVANNI VOLPATO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE ALTRO INCIDENTE CON CODE IN PIAZZA PORTA SAN GIOVANNI CODE ...

