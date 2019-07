Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor è pronto per un figlio

Tiziana Rivale e le uscite sul matrimonio di Tiziano Ferro e sui partigiani : sarà confermata per Tale e Quale Show? : Era il 1983 quando con “ sarà quel che sarà ” vinceva il Festival di Sanremo, Tiziana Rivale viveva gli anni più importanti della sua carriera e superava quell’anno anche “Vita spericolata” di Vasco Rossi. Letizia Oliva, questo il suo vero nome, dopo anni di assenza, si prepara a tornare in tv come concorrente a Tale e Quale Show. Nome ufficializzato da Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai e che era già ...

Tiziano Ferro e il marito Victor : dove e come si sono conosciuti : Tiziano Ferro racconta il primo incontro con Victor: “Al destino è sfuggito” Tiziano Ferro lo scorso 13 luglio ha celebrato il matrimonio in Italia, in una villa a Sabaudia sul litorale romano, con Victor. Il cinquantenne americano, professionista del mondo del marketing, ha praticamente stravolto la vita del cantate che nel 2010 è stato fra […] L'articolo Tiziano Ferro e il marito Victor: dove e come si sono conosciuti ...