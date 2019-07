Paul Adelstein in Chicago PD 7 dopo Private Practice e Scandal | quale sarà il suo ruolo?

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019)inPD 7. Questa è la notizia del momento e i fan non possono far altro che gongolare, soprattutto coloro che lo hanno amato in serie tv dell'universo di Shonda Rhimes comeo per il suoin Prison Break. Il silenzio sulle serie tv è ufficialmente finito un paio di settimane fa quando gran parte dei cast sono tornati sul set per mettere insieme i nuovi episodi, gli show di Dick Wolf compresi. Proprio dal set diPD 7 arriva l'annuncio chesi è unito al cast ma non il suo non dovrebbe essere unda guest star, anzi. Nel procedural l’attore vestirà ildel Soprintendente ad interim Jason Crawford e farà il suo debutto nella première della serie in onda negli Usa il 25 settembre. Per vedere la new entry a lavoro in Italia passerà qualche mese in più visto che solo nel 2020 gli episodi della nuova stagione ...

badtvit : #ChicagoPD 7: #PaulAdelstein nel cast dei nuovi episodi -