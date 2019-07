oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Si concludono oggi iriservati alla Formula Uno per sviluppare gli pneumaticiin versione. Sul circuito di, dove domenica si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna, infatti, sono impegnate Redin due intense giornate di lavoro. Per quanto riguarda quanto visto ieri, il francese Pierre Gasly (Red) ha concluso ben 102 tornate con la sua RB15, mentre il padrone di casa George Russell () ne ha aggiunti 98 con la sua FW42. Entrambi i piloti, quindi, hanno completato con successo il programma di lavoro che la casa milanese aveva istituito, sfruttando anche un meteo ottimale, con sole e pieno e 18 gradi a livello di atmosfera. Nella giornata odierna dovrebbe tornare nuovamente in pista Pierre Gasly con la Red(anche se il team di Milton Keynes non ha ancora ufficializzato il nome come riferisce il.motorsport.com), mentre in ...

OA_Sport : #F1, proseguono i test sulle gomme Pirelli 2020 a Silverstone con Red Bull e Williams - PisaSC : Proseguono i test atletici dei nerazzurri nel pre-ritiro di Montecatini - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Proseguono i test sui film BOPE per imballaggio monomateriale sviluppati da Ticinoplast e PlastChim-T. Dopo l'estrusion… -