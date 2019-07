Elon Musk cervello controlla il pc Neuralink | fori in testa per potenziare

Elon Musk ha presentato una nuova interfaccia cervello-macchina : (immagine: Neuralink) Elon Musk ritorna a parlare di come rivoluzionerà le interfacce cervello-macchina per espandere le potenzialità del cervello umano, con una connessione a banda larga impiantata con tecnologia robotica. Fantascienza? Forse no, a giudicare dalla presentazione fatta a San Francisco dall’eccentrico milionario sudafricano insieme agli scienziati di Neuralink, la fino ad ora misteriosa startup che Musk ha fondato e ...

“Così il cervello sarà collegato a un pc” - Elon Musk infrange un’altra barriera : L’annuncio è di quelli clamorosi: l’impianto di dispositivi nel cervello di persone paralizzate potrebbe permettere loro di usare computer e smartphone, creando un dialogo tra cervello e intelligenza artificiale. L’imprenditore visionario Elon Musk – proprietario di SpaceX nonché cofondatore di Tesla, PayPal, OpenAi, ha presentato al mondo il primo traguardo di Neuralink, la sua società impegnata nel campo della ricerca ...

Elon Musk : "potremmo essere il videogioco di qualcuno in questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3 2019, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta Engadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

Starlink - i satelliti di Elon Musk minacciano lo studio delle stelle : C’è un nuovo grattacapo che affligge gli amanti dello Spazio. Da ormai diversi giorni (dal 24 maggio per la precisione) in orbita attorno alla Terra ci sono 60 nuovi satelliti. Sono i pionieri della costellazione di Starlink, il progetto di Elon Musk per portare Internet ultraveloce anche nelle zone più isolate del mondo. Alla fine delle operazioni i satelliti saranno 12mila. Il problema? Sono luminosi, e per gli esperti potrebbero minacciare ...

Lo sciame di satelliti del progetto Starlink di Elon Musk preoccupa gli scienziati : ecco perché : Col progetto Starlink Elon Musk vuol rendere disponibile internet a banda larga in ogni angolo della Terra, ma per farlo dovrà inviare ben 12mila satelliti nell'orbita bassa terrestre. Per gli scienziati e gli astrofili questo immenso sciame di oggetti potrebbe rappresentare un grosso problema: ecco perché.Continua a leggere

Motori – Tesla - i Supercharger non bastano : Elon Musk limita la carica all’80% : La società di Elon Musk costretta a limitare all’80% le ricariche dei clienti effettuate presso i Tesla Supercharger A quanto pare, il colosso Tesla starebbe introducendo una serie di limiti alle ricariche effettuate presso i suoi Supercharger negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una limitazione dei veicoli collegati alla rete a circa l’80% di ricarica per cercare di ridurre i tempi di attesa degli altri utenti. “Il ...