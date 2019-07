As Roma | AdnKronos | “Nei mesi scorsi offerto il ruolo di direttore generale a Luca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Da ministro dello Sport adi una delle squadre più importanti del calcio italiano: l’As. Secondo quanto pubblicato dall’, è ilche la società di James Pallotta ha proposto neiLotti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Renzi premier nonché ex titolare dello sport durante il governo di Paolo Gentiloni. L’offerta a Lotti venne fatta nei giorni in cui l’AS, a gennaio di quest’anno, era intenta nel mettere a punto un riassetto organizzativo, con Mauro Baldissoni neldi vice presidente esecutivo e Guido Fienga nuovo amministratore delegato. E il, nei piani della società giallorossa, doveva essere proprio Lotti. Che all’agenzia di stampana ha preferito “non commentare queste indiscrezioni“. Non ha confermato, ma non ha neanche smentito. In questi giorni ...

