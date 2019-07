Amazon | commissione Ue avvia indagine antitrust

La Commissione Europea ha aperto un’indagine nei confronti di Amazon per sospetta concorrenza sleale : La Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti dell’azienda statunitense Amazon per sospetta concorrenza sleale. Amazon riceve da tempo critiche su come utilizza i dati raccolti sugli altri venditori – che usano il suo sito per le loro