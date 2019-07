Via alla svendita anti-deficit | lo Stato mette in vendita i suoi tesori

“Avvio di procedimento” - occhio alla cybertruffa Via mail : Una nuova e pericolosa cybertruffa in circolazione. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che mette in guardia i cittadini sulla mail solo in apparenza inviata dalla Pec della Polizia di Stato. Ma in cosa consiste esattamente, e come difendersi? “E’ probabile – spiegano gli agenti – che in questi giorni giunga sulla vostra email un messaggio di spam che abbia come oggetto il riferimento ad un ‘avvio di ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Via alla semifinale femminile dei 10m. Batki a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.38: E’ il momento della campionessa d’Europa Van Duijn: doppio e mezzo ritornato carpiato da 58.80 per lei. Quinta piazza per lei 08.37: E’ il momento della tedesca Wassan che con un triplo e mezzo in avanti ritornato raggruppato: 56.00 per la teutonica e quinta piazza per lei 08.36: E’ il momento della britannica Birch che effettua il salto dalla verticale: doppio ...

Viaggio alla scoperta dei backstage delle sfilate : cosa succede dietro le quinte? : Quando si parla di sfilata spesso ci si immagina solamente a grandi linee tutto il lavoro che c’è dietro. Il backstage, infatti, è un calderone di esperienze, emozioni e persone al lavoro per portare in scena il grande show finale. E come ogni spettacolo che si rispetti, tante sono le figure coinvolte, alcune più importanti, altre che lavorano silenziosamente ed ancora meno sotto i riflettori, ma tutte estremamente importanti. Altaroma è la ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - il commento di ViViani : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Julian Alaphilippe in Maglia gialla oggi per la 10tappa, Giulio Ciccone resta secondo ed è pure Maglia bianca.

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e ViViani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Maltempo a CerVia - inondazioni e allagamenti : “Chiusi i sottopassi - non uscite di casa” : Il Maltempo sta creando ancora disagi su Cervia e tutta l'Emilia Romagna: oggi un violento temporale ha provocato una serie di allagamenti che stanno letteralmente paralizzando la città, con sottopassi bloccati e strade chiuse al traffico. L'annuncio del Comune: "uscite di casa solo se necessario e attenzione a apparecchi e impianti di energia elettrica e gas".Continua a leggere

San Gennaro VesuViano - papà lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e si butta di sotto. Lei è morta. «Si stava separando dalla moglie» : papà uccide la figlia di 16 mesi, poi si getta dal balcone. Il dramma si è consumato a mezzogiorno circa in provincia di Napoli. A San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della decima tappa Saint-Flour-Albi : Wout Van Aert beffa ViViani allo sprint. Alaphilippe al giorno di riposo in maglia gialla : E’ stata una delle tappe più intense del Tour de France 2019 quella di oggi da Saint-Flour ad Albi. A 35 km dal traguardo la corsa è letteralmente scoppiata a causa di un ventaglio che ha spaccato il gruppo. A contendersi la vittoria una cinquantina di corridore, il più bravo è Wout Van Aert che ha superato di pochissimi centimetri Elia Viviani. Ordine d’arrivo Saint-Flour-Albi 1 Wout VAN Aert 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 49′ ...

Maltempo : allagamenti a CerVia - la Protezione Civile consegna sacchi di sabbia : Sono stati registrati allagamenti a Cervia, nel ravennate, a causa dell’intenso temporale che si è abbattuto tra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio. Diverse strade sono state chiuse al traffico, mentre la Protezione Civile ha provveduto a portare sacchi di sabbia ad alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più colpite. Il Comune ha invitato a prestare la massima attenzione alla guida e a evitare di spostarsi se ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Via alla finale dei 10m sincro uomini. Cina favorita - Italia assente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video e tv : Via alla Superpole Race! : Diretta Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2 del Gp Usa a Laguna Seca, oggi domenica 14 luglio,.

Alitalia - 4 offerte per partecipare alla newco : Atlantia - Toto - Lotito e AVianca : Alitalia, sono quattro le lettere inviate a Mediobanca, in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato, per partecipare alla newco del vettore italiano. Anche il gruppo Toto si...

Fondi russi alla Lega - Claudio D’Amico è l’altra ombra di Salvini in Russia : almeno 5 Viaggi insieme a Mosca (e con Savoini) : Palazzo Chigi tira in ballo Claudio D’Amico. E’ stato il “consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale” di Matteo Salvini, spiega una nota della presidenza del Consiglio, a “sollecitare” l’invito di Gianluca Savoini al Forum di dialogo italo-russo e alla cena organizzata il 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin. Grande sostenitore della legittimità dell’occupazione ...

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il Via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...