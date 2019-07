Ue | manovra e governo | un intreccio esplosivo 

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) Lo spread sotto quota 200 è una buona notizia per gli italiani. Più lo spread scende, minori sono gli interessi da pagare sul debito pubblico, che ammonta a 2364,7 miliardi di euro. Evidentemente il decreto legge, approvato il primo luglio, che ha ridotto il disavanzo del 2019 di circa 7,6 miliardi, riportando il rapporto deficit/pil al 2,04%, non solo ha indotto la Commissione Ue ad allontanare la minaccia della procedura d'infrazione per debito eccessivo, ma convince anche i mercati. Lunedì il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha convocato al Viminale 43 parti sociali, presentandosi con l'ex sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. La sua intenzione è quella di rivedere le parti sociali all'inizio di agosto, per poi presentare in Parlamento laeconomica 2020 già a settembre. Solitamente laarriva in Parlamento nella seconda metà di ottobre. Le ...

