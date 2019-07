Primi video dal set di Lucifer 5 | Aimee Garcia svela il nuovo Lux

The Surge 2 : un video gameplay mostra i Primi 16 minuti di gioco : The Surge 2 è il nuovo action GDR di Focus Home Interactive e Deck13 Interactive che, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 con un trailer.Dopo aver visto il sequel alla fiera di Los Angeles, ora è arrivato il momento di dare un'occhiata più approfondita al gameplay del nuovo gioco della serie.Grazie a un video pubblicato da IGN su YouTube, possiamo vedere in azione The Surge 2 nei primi 16 minuti di gioco a 60fps su PC.Leggi ...

Control : un video mostra i Primi 13 minuti di gameplay : Control è il prossimo gioco targato Remedy che arriverà su PC e console verso la fine del prossimo mese. Control è stato già protagonista della nostra anteprima e, ora, grazie a un nuovo video possiamo tornare a vedere in azione questo interessantissimo titolo.IGN, infatti, ha pubblicato un nuovo video gameplay che ci mostra le fasi iniziali del gioco.Leggi altro...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video prove libere live Fp1 : Marquez accende i Primi caschi : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2019 Sachsenring: cronaca e tempi, oggi venerdì 5 luglio,.

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Vicino ai Primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

VIDEO Senegal-Tanzania 2-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Keita Balde e Diatta regalano i Primi 3 punti ai Leoni : Buona la prima per il Senegal nella Coppa d’Africa 2019. L’esordio dei Leoni della Taranga era contro la non impossibile Tanzania, ed il 2-0 finale con i gol di Keita Balde e Diatta lo conferma. Il Senegal ha sfiorato a ripetizione diversi gol, senza rimpolpare il proprio score. Andiamo, quindi, a rivedere le emozioni e gli highlights di Senegal-Tanzania 2-0. VIDEO: GLI highlights DI ...

Un video gameplay mostra i Primi 24 minuti di Bloodstained : Ritual of the Night : Bloodstained: Ritual of the Night, dell'ex producer della serie Castlevania, Koji Igarashi, è finalmente arrivato nella giornata di ieri su PS4, Xbox One e PC.Se siete tra coloro che ancora sono indecisi riguardo al gioco, ecco arrivare un nuovo video gameplay da IGN, che ci mostra i primi 24 minuti di questo gothic horror action RPG.Che ne pensate?Leggi altro...

MXGP 2019 : Milestone svela i Primi due video gameplay con protagonisti Romain Febvre e Tim Gajser : Milestone svela oggi i primi video di gameplay di MXGP 2019, che mostrano Romain Febvre in sella alla sua Yamaha Factory machine sulla pista di Neuquén in Patagonia e Tim Gajser che affronta la pista sabbiosa olandese di Valkenswaard sulla sua Honda HRC. Oltre ai due nuovi video di gameplay, Milestone ha annunciato l'apertura dei pre-order delle edizioni fisiche del gioco e i relativi bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il ...

Ferrari - Primi teaser della nuova sportiva - VIDEO : L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando la Ferrari svelerà a Maranello una nuova sportiva, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazione della nuova supercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e un VIDEO teaser sui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da ...

Spunta il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : Primi assaggi di scaletta : A qualche settimana dall'inizio dei concerti, arriva il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, con qualche assaggio della scaletta pensata per l'evento congiunto che prenderà il via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Tra le canzoni interpretate durante le prove compaiono Sognami di Biagio Antonacci e una nuova versione di Resta in Ascolto. Scelte che non sorprendono, queste, dal momento che i due artisti ...

VIDEO Roger Federer torna al Roland Garros dopo 4 anni - i Primi allenamenti del Maestro a Parigi : Roger Federer è pronto per tornare al Roland Garros dopo quattro anni di assenza. Il Maestro parteciperà al secondo Slam stagionale dopo addirittura quattro anni di assenza, era infatti dal 2015 che lo svizzero non si esibiva sulla terra battuta della capitale francese e questa volta cercherà di fare saltare il banco per provare ad alzare al cielo quel trofeo vinto soltanto una volta (2009). Il 37enne oggi ha avuto il primo approccio con i campi ...