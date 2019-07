Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 Fabio Conti | “Abbiamo sofferto più del previsto”

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) Tantissima pioggia, poche emozioni e una vittoria fondamentale: prosegue a punteggio pieno il percorso del Setterosa neidiin quel di Gwangju. Le azzurre si impongono per 9-7 sul Giappone ipotecando il passaggio del turno come prima del Girone D: la qualificazione ai quarti di finale è ad un passo. Queste le parole dinel post gara: "Abbiamopiù del previsto, contro un avversario in grande crescita, ma sono soddisfatto perché nel momento in cui serviva le ragazze sono uscite fuori, facendo la differenza. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Quest'oggi abbiamo sbagliato un po' troppo".

