Lega | non solo Armando Siri | tra indagati e condannati la lista è lunga

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Lega : Salvini - ‘attaccato da chi governa con me - mia pazienza non infinita’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sto portando tutta la pazienza del mondo. Va bene che mi attaccano i giornali, la sinistra ma essere attaccato da quelli che governano con te è un po’ più strano… la mia pazienza non è infinita e tutti devono mantenere la parola data”. Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Soncino (Cremona). L'articolo Lega: Salvini, ‘attaccato da chi governa con me, mia pazienza non ...

Sicurezza : Lega - ‘Trenta? non ci risulta no a straordinari Strade Sicure’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ci risulta nulla di tutto ciò”. Così fonti della Lega in commissione Affari Costituzionali rispondono all’Adnkronos in merito alla denuncia del ministro Elisabetta Trenta sul fatto che dal Viminale sarebbe arrivato un parere negativo rispetto a un emendamento al dl Sicurezza Bis per fondi agli straordinari dei militari impegnati in Strade Sicure. “Davvero non sappiamo di che ...

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Fondi Russi alla Lega - Savoini non risponde ai pm |Conte : "Salvini riferisca in Parlamento" : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Caso Russia-Lega - Salvini : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Russiagate Lega - Savoini non risponde alle domande dei Pm : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Lega : Fiano - ‘Salvini scappa - Savoini non risponde - governo di codardi’ : Roma, (AdnKronos) – “Davanti ai magistrati Savoini non risponde, davanti al Parlamento Salvini scappa, davanti a tutto questo Conte e Di Maio tacciono. Un governo di codardi guida il paese”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Lega: Fiano, ‘Salvini scappa, Savoini non risponde, governo di codardi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega - Savoini non risponde alle domande dei pm di Milano : Gianluca Savoini si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di oggi davanti ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta. Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia accusato di corruzione internazionale è considerato dall'accusa colui che si è presentato come intermediario nella compravendita di carburante a prezzo scontato dalla Russia, per ottenere fondi per la Lega, durante una riunione svoltasi lo scorso 18 ottobre ...

Fondi Lega - Savoini non risponde ai pm : 18.40 Gianluca Savoini, il leghista indagato per corruzione internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm di Milano. L'accusa al presidente dell'associazione LombardiaRussia riguarda la trattativa sulla presunta compravendita di petrolio russo a prezzo scontato, per fare arrivare Fondi alla Lega. Massimo riserbo in proocura sull'interrogatorio e il luogo in cui si è svolto

Lega : Fratoianni - ‘Salvini ministro - non privato cittadino - venga in aula’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Vedo che Salvini non intende più parlare della vicenda dei fondi provenienti dalla Russia. Lo informo che non è un privato cittadino, è un ministro della Repubblica. E che se le opposizioni chiedono che venga a riferire in Parlamento, lui è tenuto a farlo. venga in Parlamento a dirci quello che pensa, se non ha nulla da nascondere non vedo problemi a farlo”. Lo dice Nicola Fratoianni di ...