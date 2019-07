L’app per invecchiare o ringiovanire le persone in foto

Guardate com’è la Modalità scura per L’app di Outlook : Sono spuntati in rete i render del tema scuro per l'applicazione Android di Outlook, accompagnati da alcune informazioni sul suo funzionamento. L'articolo Guardate com’è la Modalità scura per l’app di Outlook proviene da TuttoAndroid.

Telegram è L’app più utilizzata dall’Isis per fare propaganda : Una ricerca della George Washington University ha esaminato 636 canali di Telegram adoperati dall’Isis per distribuire materiale propagandistico e fare reclutamento. Il report intitolato Encrypted Extremism fa luce sul complesso ecosistema di comunicazioni basato su Telegram che viene ampiamente sfruttato dagli aderenti al gruppo terroristico dello Stato Islamico. L’uso di Telegram, come sottolineano Bennet Clifford e Helen Powell nel loro ...

Ecco MiBand4 - L’app che offre infinite watchface per Xiaomi Mi Band 4 : MiBand4 è un'applicazione che mette a disposizione un buon assortimento di watchface per l'ultima smartBand del colosso cinese. La schermata principale presenta un mosaico con le anteprime di tutti i quadranti ed è possibile filtrarli in base alla lingua e ordinare l'elenco a seconda del numero di installazioni oppure in base alla data di aggiunta delle watchface. L'articolo Ecco MiBand4, l’app che offre infinite watchface per Xiaomi Mi ...

British Open 2019 : il percorso del Royal Portrush e le 18 buche ai raggi X. Tanti rinnovamenti per L’approdo in Irlanda del Nord : Mancano pochi giorni all’apertura dell’Open Championship 2019, il secondo a tenersi nell’Irlanda del Nord, e precisamente al Royal Portrush Golf Club. Francesco Molinari difenderà su queste 18 buche il Major conquistato un anno fa a Carnoustie, ma con lui ci saranno anche altri due italiani: Andrea Pavan e Nino Bertasio. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. BUCA 1 (Hughie’s, 385 metri, par 4): per iniziare, ci ...

Qustodio - L’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli : In un mondo iperconnesso ed in rapido mutamento come quello attuale, essere genitori è diventato ancora più complesso. Questo cambiamento porta i più piccoli a venire facilmente in contatto con una realtà che per quanto moderna può celare vari pericoli. Grazie ad alcune app come Qustodio, di cui vi parleremo in questo articolo, è possibile […] Qustodio, l’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli

Con la versione 3.0 L’app Amazfit si rifà il look e permette di controllare tutti gli indossabili Huami : L’app Amazfit, utilizzata fino a oggi per controllare alcuni dei dispositivi Huami, ha ricevuto oggi un importante aggiornamento. Se la novità più evidente è la nuova interfaccia, ancora più semplice da utilizzare e da comprendere, il supporto a un maggior numero di dispositivi è probabilmente la novità più interessante. Si parte dunque da una nuova […] L'articolo Con la versione 3.0 l’app Amazfit si rifà il look e permette ...

Ecco le novità per L’app e la versione web di Google Voice : Google Voice 2019.28 adotta finalmente il commutatore di account del Material Theme, inoltre il team di sviluppo sta lavorando per aggiungere il supporto per le vCard, mentre l'app web ora rende il pannello delle chiamate sempre visibile con i controlli audio. L'articolo Ecco le novità per l’app e la versione web di Google Voice proviene da TuttoAndroid.

Wear OS si velocizza disattivando la luminosità automatica ma perde L’app Nest : Pare che la disattivazione della funzione di luminosità automatica possa comportare una diminuzione dei ritardi e delle incertezze di Wear OS. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wear OS si velocizza disattivando la luminosità automatica ma perde l’app Nest proviene da TuttoAndroid.

Manuale originale delL’apple-1 battuto all’asta per 12.296 dollari : La casa d’aste statunitense RRauction ha battuto un Manuale originale del primo computer di Apple, l’Apple-1, per la cifra esorbitante di 12.296 dollari. L’offerta vincente è stata piazzata da “un imprenditore tecnologico del nord-est degli Stati Uniti” che ha chiesto di rimanere anonimo. Si tratta di un documento di 12 pagine che è stato descritto come “in condizioni da buono a ottimo” nonostante ...

Concorso per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie L’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Apple ha disattivato L’app Walkie-Talkie per Apple Watch - per un problema di sicurezza che consentiva di spiare le conversazioni altrui : Apple ha disattivato Walkie-Talkie, la sua applicazione per scambiarsi messaggi vocali tramite Apple Watch, a causa di un problema di sicurezza che avrebbe potuto consentire ad altre persone di ascoltare le conversazioni altrui tramite i loro iPhone. Apple ha spiegato

Concorsi truccati - L’appello per ripulire l’università dal malaffare : di Trasparenza e merito. l’università che vogliamo * Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Consiglio, Signor Ministro del Miur, Le continue e costanti notizie della rete di scandali legati alla irregolarità dei Concorsi universitari pongono una riflessione che è ad un tempo profonda e di sistema. Università di Catania, “così truccavano i Concorsi”: le accuse a ...

Cagnolina uccisa da un pirata della strada : L’appello su Fb per trovare chi l’ha investita : "Aveva dieci anni, ma conosceva la felicità solo da due anni, da quando è arrivata nella nostra famiglia, dopo una vita in...

Come modificare i volti sulL’app Foto per Mac : Il riconoscimento intelligente dei volti è ormai presente sulla maggior parte delle applicazioni dedicate alla fruizione di immagini e Fotografie. Non fa ovviamente eccezione il servizio di Apple, che dalla sua utilizza proprio queste informazioni leggi di più...