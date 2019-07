La Juve diventa Piemonte Calcio ma solo per Fifa20!

Sportmediaset - Icardi avrebbe detto ad un amico che ormai gli tocca diventare Juventino : L'attenzione del calciomercato in questo inizio di luglio è sicuramente indirizzata verso il probabile arrivo alla Juventus del difensore centrale De Ligt, considerato da tutti come un grande acquisto che sarebbe in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla squadra di Sarri soprattutto in Champions League. Ma il mercato bianconero quasi certamente non si fermerà con l'acquisizione del cartellino del difensore dell'Ajax, anche se ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Juve - Ramsey e Rabiot : il centrocampo bianconero cambia volto e diventa fresco e veloce : La Juventus, con l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Sarri, ha dato un segnale chiaro sulla volontà di cambiare rotta con l'obiettivo di continuare a vincere e di farlo anche in Europa. cambiare solo la guida tecnica, però, non è sembrato sufficiente, soprattutto perché il gioco praticato dal nuovo conduttore necessiterebbe di alcuni giocatori diversi da quelli già presenti in rosa, come nel caso dei neo acquisti Ramsey e ...

La Polisportiva Santa Maria di Castellabate diventa “Polo autorizzato Juve Stabia” : S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che, nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita del brand sul territorio campano, è stato sottoscritto dall’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’Elia un accordo con la Polisportiva Santa Maria di Castellabate del presidente Francesco Tavassi, allo scopo di favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori che con passione e impegno seguono i corsi organizzati dalla scuola calcio ...

Sacchi : 'Se Agnelli avrà pazienza con Sarri - la Juve può diventare come il mio Milan' : Stamani alle ore 11:00 è stato ufficialmente presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, una conferenza stampa durata più di un'ora in cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico toscano sia sul mercato che sul passato al Napoli. L'arrivo di Sarri può rappresentare una vera svolta epocale non solo per la Juventus, ma anche per tutto il calcio italiano. E' stato l'ex tecnico del Milan e commissario tecnico della nazionale italiana ad ...

Sarri alla Juve chiude la bolla mediatica Guardiola : quando la sostituzione della realtà diventa notizia : Maurizio Sarri alla Juventus. È la fine di un incubo. Non solo per la Juve: nell’ultimo mese l’Italia pallonara si è spaccata su uno dei più surreali tormentoni che il nostro calcio ricordi. Da una parte chi diceva Sarri (a dire il vero praticamente tutte le firme e i quotidiani più autorevoli e accreditati), dall’altra un sottobosco di addetti ai lavori e pseudo esperti del mercato che hanno alimentato il mistero Guardiola. Un’incredibile bolla ...

Bernardeschi : 'Alla Juventus sono diventato un uomo che cerca di migliorare ogni giorno' : Queste sono settimane di vacanza per giocatori della Juventus che possono così riposarsi dopo una lunga stagione che ha portato grandi soddisfazioni. La preparazione dei bianconeri riprenderà solo ad inizio luglio. Alla ripresa dei lavori ovviamente ci sarà anche Federico Bernardeschi che nei giorni scorsi si è raccontato alla nota rivista Fashion Illuatrated. Il numero 33 juventino ha parlato della Juventus, di moda, musica e molti altri ...

La Coppa del Maestro - Sarri è già diventato più vincente di Allegri in Europa : smontato il teorema-Juve [DATI] : Il calcio non è fatto di meri numeri, ma anche se volessimo cancellare le emozioni, lo spettacolo e il divertimento ragionando esclusivamente in base ai risultati (come soltanto i più cinici possono fare), oggi Sarri è un allenatore più vincente di Allegri in Europa. Nonostante partecipi a competizioni europee da appena 4 anni (Allegri da 9) e lo faccia con squadre di gran lunga inferiori rispetto alle corazzate allenate dall’ex ...